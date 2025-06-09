Космос и нейроколлабы: чем поразила юбилейная "Премия МУЗ-ТВ 2025"

В LIVE Арена 7 июня состоялась 20-я юбилейная "Премия МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА". В разные годы церемония всегда удивляла масштабом и инновационным подходом, но в этот раз она превзошла ожидания, представив абсолютно новый уровень шоу.