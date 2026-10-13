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Перепутал позиции: боец ВСУ полмесяца доставлял натовские сухпайки в российские окопы

Перепутал позиции: боец ВСУ полмесяца доставлял натовские сухпайки в российские окопы

Мобилизованный в ВСУ украинец полмесяца обеспечивал провизией российских бойцов у населенного пункта Петровское в ДНР, перепутав позиции, передает 13 октября РИА Новости .

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