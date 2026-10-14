Колумбия: Пятеро мирных жителей получили ранения в районе полицейского участка Эль-Кверемаль в муниципалитете Дагуа, департамент Валье-дель-Каука, после того, как дрон, начиненный взрывчаткой, нацелился на полицейский участок во второй половине дня 13 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым