Климатолог Дэниэлс: темпы потепления в России превышают среднемировые показатели

Профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс рассказала РИА Новости, что в России и в Канаде теплеет в два-четыре раза быстрее, чем во всем остальном мире.
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