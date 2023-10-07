Израиль объявил боеготовность и начал мобилизацию в ответ на атаку ХАМАС из сектора Газа Елена ГалицкаяВоенные напряжения в Ближнем Востоке достигли нового пика, поскольку сегодня утром организация ХАМАС начала масштабную военную операцию против Израиля, названную «Наводнение Аль-Акса».