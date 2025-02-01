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Шоу-бизнес: Из-за чего умер Дикий прапор из «ДМБ», и Как сложились судьбы других главных героев культовой комедии спустя 25 лет

Шоу-бизнес: Из-за чего умер Дикий прапор из «ДМБ», и Как сложились судьбы других главных героев культовой комедии спустя 25 лет

Кто не помнит фильм "ДМБ"? Это же культовая комедия 2000 года, полная абсурдного юмора, бессмертных цитат и нелепых армейских приключений! За свою меткую сатиру и оригинальный взгляд на российскую действительность фильм удостоился приза ФИПРЕССИ на фестивале «Кинотавр», а Гильдия кинокритиков России отметила его наградой «Золотой овен».

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