О неправильных реформах с гордо поднятой головой рассуждает Явлинский Я часто слышу обвинения и упреки в адрес граждан России - которые год за годом оказываются выбирают не того человека в президенты.
"В России Путина правит страх"
Комментарии
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СД
Станислав Дементьев
Он что, переживает, что свободы педерастам не дают? Марихуану курить не дают, гады. Ах, как страшно жить Явлинскому. Путин бяка.
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59 мин.
MS
Mikhail Stepanov
Унылая жидовская морда еще жива?
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35 мин.
пИ
просто Ирина
Откуда столько повылазило, 😱😱😱аж страшно становится. Из всей братии, только 🇸🇮🇸🇮один, за кого можно голосовать. Это мое сугубо личное мнение. Никому его не навязываю.
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10 мин.
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