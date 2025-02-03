Крымских пенсионеров обучат распознавать мошенников

На территории Крыма с 3 по 7 февраля будет проходить профилактическое мероприятие «Осторожно! Мошенники!», которое направлено на недопущение совершения цифровых преступлений в отношении граждан возрастом старше 60 лет.
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