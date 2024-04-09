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Boogie Cousins Says Controversial Former UK Wildcats Star Should Be Hired As Team’s Next Head Coach

Boogie Cousins Says Controversial Former UK Wildcats Star Should Be Hired As Team’s Next Head Coach

demarcus cousins speaking with john calipari With John Calipari on his way to the University of Arkansas, the head coach job for the University of Kentucky men’s basketball team, one of the highest profile positions in the sport, is up for grabs.

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