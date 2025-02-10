🚜 В Крыму дороги от снега очищают 75 спецмашин В «Крымавтодоре» рассказали, что дорожники работали всю ночь и продолжают убирать снег с проезжей части и обрабатывать дороги.
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🚜 В Крыму дороги от снега очищают 75 спецмашин В «Крымавтодоре» рассказали, что дорожники работали всю ночь и продолжают убирать снег с проезжей части и обрабатывать дороги.