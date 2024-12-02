ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    В этом талибы перегнули все палки!В афганских тюрьм...
  • Вовладар Даров
    Кто бы сомневался! Ублюдки не знают такого слова!Британия не намер...
  • Eduard
    Другого мы не ждали!Британия не намер...

Новая идеология «Единой России»: Якушев приравнял партию к государству

Новая идеология «Единой России»: Якушев приравнял партию к государству

МОСКВА (ИА Реалист). 1 декабря правящей партии «Единая Россия» исполнилось 23 года. В этот день ее временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета, первый зампред Совета Федерального собрания Владимир Якушев опубликовал в газете «Ведомости» статью, посвященную столь знаменательному событию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх