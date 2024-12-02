Новая идеология «Единой России»: Якушев приравнял партию к государству

МОСКВА (ИА Реалист). 1 декабря правящей партии «Единая Россия» исполнилось 23 года. В этот день ее временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета, первый зампред Совета Федерального собрания Владимир Якушев опубликовал в газете «Ведомости» статью, посвященную столь знаменательному событию.
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