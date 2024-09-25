Четыре человека пострадали в ДТП на Одоевском шоссе в Туле

Авария произошла в 8:45 утра 24 сентября на Одоевском шоссе в Туле. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 53-летняя женщина на автомобиле "Nissan Qashqai", при выезде с второстепенной дороги не пропустила 36-летнего водителя на "Kia Rio", который ехал по главной дороге.
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