Четыре человека пострадали в ДТП на Одоевском шоссе в Туле

Авария произошла в 8:45 утра 24 сентября на Одоевском шоссе в Туле. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 53-летняя женщина на автомобиле "Nissan Qashqai", при выезде с второстепенной дороги не пропустила 36-летнего водителя на "Kia Rio", который ехал по главной дороге.