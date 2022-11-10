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Агент Чистякова: «Медведев сказал журналистам, что его неправильно поняли. Главное, что к Диме нет претензий»

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова высказался о ситуации с отстранением футболиста. «У нас был разговор с Медведевым уже после того, как Дима начал тренироваться.

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