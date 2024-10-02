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Клубов Ла Лиги нет в топ-15 ЛЧ после 2 туров. «Барселона» идет 16-й, «Реал» – 17-й, «Атлетико» – 23-й, «Жирона» – 30-я

По итогам 2 туров ни одного клуба Ла Лиги нет в топ-15 таблицы общего этапа. «Барселона» занимает 16-ю строчку, «Реал» – 17-ю, а «Атлетико» идет на 23-й позиции.

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