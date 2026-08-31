🏥 В Крыму стали чаще выявлять сердечно-сосудистые заболевания благодаря расширению диспансеризации Расширение программы диспансеризации и включение новых обследований позволили чаще находить болезни на ранних стадиях, заявила заведующая Центром управления сердечно-сосудистыми рисками РК Кардиологического диспансера ГБУЗ РК «РКБ им.