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В Приморье уволили главврача больницы в связи с подделкой сертификатов

В Приморье уволили главврача больницы в связи с подделкой сертификатов

В Шкотовской центральной районной больнице в Приморье, где ранее правоохранителями были выявлены факты подделки сертификатов о пройденной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, уволен главврач, сообщает 26 октября правительство региона.

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