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Мировое обозрение

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Сапёры вышли ночью: США четыре месяца тайно чистили Ормузский пролив от мин

Сапёры вышли ночью: США четыре месяца тайно чистили Ормузский пролив от мин

Американские военные в течение четырех месяцев проводили скрытую операцию по разминированию Ормузского пролива, работая преимущественно в ночное время.

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