Андрей Белоусов и Бактыбек Бекболотов обсудили военное сотрудничество России и Киргизии

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с министром обороны Киргизии Бактыбеком Бекболотовым вопросы военного и военно-технического сотрудничества в рамках двусторонней встречи, подчеркнув важность исторических связей между народами.
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