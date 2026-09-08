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Российские "Торнадо" накрыли замаскированные резервы ВСУ

Российские "Торнадо" накрыли замаскированные резервы ВСУ

Существенный урон врагу наносит артиллерия. В Запорожской области залпом реактивных снарядов "Торнадо" накрыли замаскированные в лесополосе резервы ВСУ, противник готовил их к переброске на передовую.

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