Кадры в купе с Макроном, Мерцем и Стармером оценил глава РФПИ

Кадры, заснятые в поезде по дороге в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера и премьера Польши Дональда Туска, прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев 11 мая на своей странице в соцсети X.