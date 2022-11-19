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Посол Сьерра-Леоне Йонгаво заявил, что его страна может поставлять в Россию какао-бобы

Посол Сьерра-Леоне Йонгаво заявил, что его страна может поставлять в Россию какао-бобы

Сьерра-Леоне может поставлять в Россию какао-бобы и ананасы, чтобы привлечь российские инвестиции в сельское хозяйство, сообщил РИА Новости посол страны в России Мохамед Йонгаво.

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