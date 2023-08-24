Илон Маск подаст в суд на фонд филантропа Джорджа Сороса из-за подавления свободы слова

Глава SpaceX, Tesla и социальной сети X (бывший твиттер, заблокирован в России) Илон Маск подаст в суд на фонд финансиста и филантропа Джорджа Сороса "Открытое общество" (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в России) из-за "подавления свободы слова".
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