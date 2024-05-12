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Циципас о победе над Штруффом: «Я не понимал, что делаю на корте до середины второго сета. Чувствовал себя потерянным»

Циципас о победе над Штруффом: «Я не понимал, что делаю на корте до середины второго сета. Чувствовал себя потерянным»

Он выиграл 6:7(1), 6:4, 6:4. «Я не понимал, что делаю на корте до середины второго сета. Чувствовал себя потерянным.

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