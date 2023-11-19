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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Гопак придется декоммунизовать

Гопак придется декоммунизовать

Знаменитый «украинский» танец, ставший трендом в TikTok, оказался советскимПо украинским телеграм-каналам разлетаются ролики, на которых люди из разных западных стран танцуют гопак на фоне местных достопримечательностей.

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