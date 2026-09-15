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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мама Дзепки: «Софа старается не испытывать на себе влияние отрицательных комментариев. Зачастую написанное – это не про спортсмена, а про человека, решившего, что он вправе написать гадости»

Эвелина Дзепка, мама фигуристки Софии Дзепки , рассказала об отношении дочери к комментариям в ее адрес соцсетях.

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