NZZ: российский контроль над Покровском подрывает оборону Украины

Переброска подкреплений в район Красноармейска (укр. Покровск) украинской армией не спасет оборону на фоне огневого контроля России над основными путями снабжения, сообщил военный историк Фриц Келин 24 декабря в материале швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.
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