96% сотрудников OpenAI хотят уйти из компании после скандала с увольнением Сэма Альтмана

Уже 96% сотрудников OpenAI подписали письмо, в котором говорится, что они могут уйти и присоединиться к Сэму Альтману в Microsoft, если правление стартапа не уйдет в отставку и не вернет свергнутого генерального директора вместе с соучредителем и бывшим президентом Грегом Брокманом.