Россиянам стало проще и дешевле попасть в Японию этой весной

Весна — это время обновления, ярких эмоций и, конечно же, увлекательных путешествий. Если вы долго мечтали о поездке в Японию, то сейчас как раз подходящий момент, чтобы осуществить эту мечту! Китайская авиакомпания China Eastern Airlines радует своих клиентов доступными ценами на рейсы из Москвы в Токио, Osaka и даже на солнечную Окинаву.