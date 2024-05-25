Депутат Останина упрекнула в непрофессионализме Мурашко после слов о карьеристках

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина упрекнула в непрофессионализме главу министерства здравоохранения Михаила Мурашко после заявления о женщинах-карьеристках.
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