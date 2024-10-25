Экипаж танка Т-90А уничтожил опорный пункт украинской армии на купянском направлении

Координаты были получены от расчетов разведывательных БПЛА Экипаж танка Т-90А российской группировки войск «Запад» в ходе боевой работы ликвидировал опорный пункт украинской армии на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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