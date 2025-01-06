В Саратовской области полицейские и общественники участвуют в акции «Полицейский Дед Мороз»

К ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» присоединились сотрудники полиции и члены Общественного совета при ОМВД России по Петровскому району Саратовской области, организовав для юных жителей района праздничное мероприятие.
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