На «купюре БРИКС» для саммита 2025 года изобразят животных

Макет символической «купюры БРИКС» для предстоящего саммита в Бразилии в 2025 году был представлен Евгением Фёдоровым, генеральным директором компании, разработавшей аналогичную банкноту для завершившегося в Казани саммита.
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