У жителя США нашли в мозге личинки свиного ленточного червя из-за любви к бекону

У 52-летнего американца нашли червя в мозге. Об этом сообщил American Journal of Case Reports. Авторы статьи рассказали, что мужчина пожаловался врачам на головную боль, она с каждым днем становилась сильнее.
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