Никола ЗуевПолитикаЖители Британии показали низкий уровень знаний об Украине Лондон, 7 ноября. Британцы практически ничего не знают об Украине, выяснили сотрудники информационного агентства BBC.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ВикторовА что англосаксы должны знать про УкРуину? То что она где то есть и все. Не интересно англосаксам что то узнавать про страны 3-го сорта. Не в курсе англсаксы, что они своим происхождением и развитием обязаны укрошумерам и укропитекам. К примеру средний житель России тоже мало что знает про такую страну как Буркина Фосо. Она есть, это бесспорно, а остальное нам по фигу. Так же и УкРуина для англосаксов.Комментировать
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