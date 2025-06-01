«Не желаю такого мужа»: в отношениях Бородиной и Сердюкова грядут перемены

По утверждению знатоков, пара полным ходом готовится к свадьбе. Ксения Бородина и Николай Сердюков. соцсетиБдительно следящая за личной жизнью Ксении Бородиной аудитория получила новую информацию для бурного обсуждения.
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