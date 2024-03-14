«Раскрылись врата ада»: Российские бомбы наводят ужас на ВСУ

Российские высокоточные бомбы наводят ужас на украинских солдат, пишет Military Watch Magazine. «Россия нарастила преимущество в огневой мощи за счет применения в огромных количествах новых высокоточных планирующих бомб.
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