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Встретила 50-летие мечтами о новой любви: Анджелина Джоли отпраздновала свой юбилей

Встретила 50-летие мечтами о новой любви: Анджелина Джоли отпраздновала свой юбилей

Актриса не потеряла веру в возможность личного счастья. Джоли все еще верит в любовь LEGION-MEDIAАнджелина Джоли не стала устраивать грандиозное празднование своего 50-летия, что не помешало встретить юбилейный день рождения в отличном настроении.

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