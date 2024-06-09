На ПМЭФ-2024 наградили рассказывающих о креативных индустриях журналистов

В рамках Петербургского международного экономического форума Федерация креативных индустрий объявила итоги всероссийского конкурса «Креативные индустрии: журналистский взгляд», поднимающего проблематику формирования экспертных информационных материалов в сфере креативных индустрий в России.
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