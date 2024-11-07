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Массовая мобилизация в Коркино: цыгане и мигранты поставлены на учёт – меры против уклонения от обязанностей перед Россией

Массовая мобилизация в Коркино: цыгане и мигранты поставлены на учёт – меры против уклонения от обязанностей перед Россией

Массовая мобилизация в Коркино: цыгане и мигранты поставлены на учёт – меры против уклонения от обязанностей перед Россией Ольга ВайленкоВ последние недели в небольшом городе Коркино Челябинской области развернулись масштабные события, затрагивающие чувствительные вопросы взаимодействия власти, правоохранительных структур и представителей цыганской диаспоры.

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