Массовая мобилизация в Коркино: цыгане и мигранты поставлены на учёт – меры против уклонения от обязанностей перед Россией Ольга ВайленкоВ последние недели в небольшом городе Коркино Челябинской области развернулись масштабные события, затрагивающие чувствительные вопросы взаимодействия власти, правоохранительных структур и представителей цыганской диаспоры.