Слишком большая грудь: блогер требует миллионы у хирурга за разрушенную карьеру

Бьюти-блогер Даниэль Мансутти из Великобритании требует 1,7 млн фунтов стерлингов компенсации от хирурга Доменико Милето, обвинив его в установке "слишком больших" грудных имплантатов, которые обезобразили ее внешность и разрушили карьеру.
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