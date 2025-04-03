Слишком большая грудь: блогер требует миллионы у хирурга за разрушенную карьеру

Бьюти-блогер Даниэль Мансутти из Великобритании требует 1,7 млн фунтов стерлингов компенсации от хирурга Доменико Милето, обвинив его в установке "слишком больших" грудных имплантатов, которые обезобразили ее внешность и разрушили карьеру.