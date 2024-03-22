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Адмирал США Акилино: Китай будет готов к вторжению на Тайвань к 2027 году

Адмирал США Акилино: Китай будет готов к вторжению на Тайвань к 2027 году

Глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС адмирал Джон Акилино выступил с заявлением о том, что «все признаки указывают» на то, что Китай окажется подготовлен к потенциальному вторжению на территорию Тайваня  к 2027 году.

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