Будни укро-ветеранов: Под Одессой обезьян с гранатой взорвал троих людей

Обилие обезьян с гранатами на улицах пока еще украинских городов — дело-то привычное. Норма, когда обезьяны заходят в магазины, набирают полные пакеты продуктов и уходят, не расплачиваясь, потому что у них оружие.
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