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Al Jazeera: солдаты ЦАХАЛ застрелили двухлетнюю девочку в Дженине

Солдаты ЦАХАЛ выстрелом в голову убили двухлетнюю девочку Лайлу в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает палестинское агентство Al Jazeera со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

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