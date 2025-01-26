Al Jazeera: солдаты ЦАХАЛ застрелили двухлетнюю девочку в Дженине

Солдаты ЦАХАЛ выстрелом в голову убили двухлетнюю девочку Лайлу в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает палестинское агентство Al Jazeera со ссылкой на местное министерство здравоохранения.
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