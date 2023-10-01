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На Западе заговорили, что НАТО может "проглотить" удар от Кремля

На Западе заговорили, что НАТО может "проглотить" удар от Кремля

Вот это поворот. «Победители над Путиным» одновременно требуют от Пентагона и НАТО все более новых, мощных и дальнобойных вооружений и тут же начали говорить, что в случае удара от России, которую они доведут, лучше будет, от греха подальше, Москве – не отвечать.

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Комментарии
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Олег Тимофеев
Оно и не такое за щеку брала.
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15 час.
Олег Тимофеев
Надо только знать куда бить и исполнитель толковый.
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15 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не Шойгу.
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15 час.

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