Сварливый сосед твердит женщине, что ее дом и ландшафт как бельмо на его глазу

Почему соседи всегда превращают самые простые вещи в драмы? Жизнь рядом с капризным соседом может показаться бесконечным реалити-шоу, ведь даже самые незначительные разногласия могут спровоцировать серьезные ссоры.
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