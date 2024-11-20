Как прошла Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка Редакторская колонкаНа прошлой неделе в федеральной территории «Сириус» состоялась Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка.
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