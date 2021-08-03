О шокирующих доходах вакцинаторов

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО шокирующих доходах вакцинаторовДа, речь пойдёт про чужие #деньги, нравится вам это, или нет. И про #вакцины от CoVID-19, так многим уже надоевшие.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДорсайЧто же такая карма у Анал_гина что не напишет все гов....но получается. Да и пахнет также.ВКвладимир казарскийВот горазд Пурген врать. Почитай ка в интернете о западной фармомафии. Правду писать все равно не будешь, но хоть кругозор расширишь.Комментировать
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