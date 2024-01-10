Выпускники школы №1222 будут сдавать ЕГЭ с некоторыми изменениями в предметах

В этом году ученикам школы №1222 предстоит сдавать ЕГЭ с изменениями. Проекты документов, определяющих содержание заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году, опубликовал Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).