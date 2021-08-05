Приморская больница получила новое оборудование на 9 миллионов рублей

Сумма закупленного в этот раз инвентаря составляет 9 миллионов рублей. На эти деньги были приобретены аппарат для исследования функций внешнего дыхания, велоэргометр, кардио-респираторный комплекс, сканер УЗИ, 2 аппарата ЭКГ и электромиограф.