Здравоохранение в секторе Газа на грани коллапса

Представитель министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф Кудра в четверг, 12 октября, заявил, что система медобеспечения в анклаве из-за непрекращающихся израильских обстрелов находится на грани коллапса и не справляется с числом пострадавших, – сообщает телеканал Al Mayadeen.
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