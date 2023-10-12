Здравоохранение в секторе Газа на грани коллапса

Представитель министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф Кудра в четверг, 12 октября, заявил, что система медобеспечения в анклаве из-за непрекращающихся израильских обстрелов находится на грани коллапса и не справляется с числом пострадавших, – сообщает телеканал Al Mayadeen.